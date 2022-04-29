С точки зрения военной угрозы Приднестровье вряд ли стоит рассматривать как регион возможного удара на Одессу либо Николаев.

Руководство РФ озадачилось проблемами «притеснения русскоязычных» в Приднестровье. Не смейтесь — именно так звучат заявления. В пророссийском сепаратистском регионе Молдовы «притесняют русских». Сразу после таких заявлений на территории ПМР произошло несколько инцидентов, в том числе взрыв ретрансляционной станции. Руководство сепаратистского региона объявило красный уровень опасности, в Кремле очередной раз заявили про возможность «похода к Приднестровью» в рамках идущей войны против Украины. А из Тирасполя и окрестностей поехали местные жители, не слишком желающие воевать. И, в это же время РФ наносит удар по мосту (ЖД и авто) через Днестровский лиман, предполагает аналитик украинского Института будущего Игорь Тышкевич. Его мнение публикует портал thinktanks.by.

Он отмечает, что удары по Украине и события в ПМР связаны между собой и позволяют говорить о возможных планах Кремля в регионе. Речь идёт о создании проблем сразу нескольким государствам, а не о «походе на Николаев», как уже успели написать ряд авторов. Давайте разбираться по порядку.

Удары по Одесской области — атака не только на транспортную инфраструктуру.

Для понимания сути происходящего взгляните на карту региона. Юг Одесской области — Бессарабия — регион сложный многонациональный регион, который долгое время жил в некотором отрыве от общеукраинской повестки. Но во время войны он стал крайне важным по нескольким причинам:

1.Порты на Дунае. Есть как минимум 4 порта, способных принимать корабли класса река-море или (Килия, Измаил) морские суда. В условиях, когда Россия блокирует Одессу и ближайшие морские порты, Дунайская инфраструктура может стать ключевой как для экспорта, так и для импорта. Причём появляется возможность направлять грузы как морем (Азия, Африка), так и вверх по Дунаю.

Румыния. Румынское направление является одним из ключевых с точки зрения обеспечения Украины критичными товарами, а так же товарами военного назначения. Страна НАТО, имеющая собственную морскую транспортную инфраструктуру.

Более того, румынское направление, дунайские порты находятся в безопасности с точки зрения возможных авианалётов и ракетных ударов. Причина в четырёх буквах — НАТО. Румыния — член альянса и малейшая «ошибка» русского пилота или офицера задающего координаты ракете и есть прямое нападение на члена НАТО. Со всеми вытекающими последствиями.

Но есть и слабое место — транспортная инфраструктура в регионе. Одессу и Бессарабию связывают только две дороги. Одна — ЖД и авто идёт вдоль побережья Чёрного моря по мосту через Днестровский лиман (на который и была атака). Вторая — трасса Одесса-Рени – через территорию Молдовы. Движение по второй трассе свободно (есть договор между странами), но формально это всё же территория другого государства. И, например, для переброски войск и техники необходимо согласие Кишинёва.

В мирное время это нормально работающая инфраструктура. А теперь представим, что в Бессарабии начинаются проблемы: то ли российские ДРГ то ли дестабилизация региона изнутри. Одна дорога не действует для другой (при переброске войск) необходимо согласие Молдовы. А если дестабилизация в самой Молдове?

И здесь, как отмечает Игорь Тышкевич, стоит обратиться к теме Придрестровья.

С точки зрения военной угрозы Приднестровье вряд ли стоит рассматривать как регион возможного удара на Одессу либо Николаев. Силовой блок (армия) сепаратистов насчитывает около 10 тысяч человек (правда, с большим количеством старой советской техники). Ещё около 3 тысяч — российский контингент, который формально занят охраной складов вооружений в Колбасной. Это старый советский арсенал, на котором хранится не менее 22 тысяч тонн боеприпасов и некоторое количество военной техники (РФ заявляет что техника уничтожена, но верификации данных заявлений не было — верили на слово).

Таким образом, общая группировка в Приднестровье недостаточно сильна ни для удара по Одессе ни для марша на Николаев. Но она более чем сильна для создания проблем Молдове.

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