Белорусский государственный университет опустился на 811-ю строчку в списке лучших вузов мира за 2022–2023 годы по версии Центра всемирного рейтинга университетов.

Авторы рейтинга оценивают вузы по таким параметрам, как качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, уровень научно-преподавательского состава и научно-исследовательской деятельности – последнее включает количество и качество научных публикаций, их появление в авторитетных журналах и цитируемость.

В прошлый раз БГУ занимал 781-ю позицию с общей оценкой 71,7 балла, а в этом набрал 71,5 балла. Еще годом ранее вуз находился на 798-м месте с результатом 71,6 балла.

Помимо БГУ в этом году в рейтинге присутствует Институт физики им.Б.И.Степанова НАН Беларуси – он на 1308-м месте.

В общем зачете первую десятку рейтинга лучших вузов мира составили Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет, британские Кембридж и Оксфорд, Принстонский, Чикагский, Колумбийский и Пенсильванский университеты, а также Калифорнийский технологический институт.

Среди российских вузов лидирует МГУ им.М.В.Ломоносова – он за год потерял 8 позиций и занял 202-е место.

Публикация из № 34 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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