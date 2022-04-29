Международный валютный фонд заявил, что нынешняя ситуация в мире, с военной напряженностью и санкциями, может стимулировать внедрение криптовалют. Прижились ли они в Беларуси?

Белорусский крипторынок: кто есть кто?

В Беларуси уже получили распространение различные сервисы, которые позволяют работать с криптовалютой — получать ее путем обмена фиатных денег, торговать ею и зарабатывать на изменении ее стоимости, пишет издание “Белорусы и рынок”

Статус криптоплатформы компании получают с разными целями: одни — чтобы вывести на рынок криптообменник или криптобиржу, другие — чтобы создать сервис для привлечения финансирования.

Например, компания «ДФС» (дочерняя структура Банка БелВЭБ) в 2019 году создала криптоплатформу FinStore.by, занимается инвестиционной деятельностью и продает токены компаний, которые нуждаются в финансировании, среди инвесторов.

Другие участники белорусского крипторынка также пробуют выступать в качестве инвестиционных платформ. Например, криптоплатформа FREE2EX в конце 2021 года впервые объявила о размещении токенов среди инвесторов, которые готовы вложить деньги в коммерческую недвижимость.

Однако белорусские криптоплатформы (за исключением FinStore.by) в первую очередь не инвестиционные платформы, а именно криптобиржи, которые предлагают клиентам услуги обмена валют и торговли на криптовалютном рынке.

Кстати, владельцы одной из белорусских криптобирж — iExchange — в прошлом году на фоне санкций приняли решение перенести работу в другую юрисдикцию. В результате сейчас в Беларуси работают три криптобиржи: FREE2EX.com, BYNEX.by и Currency.com. Продолжает работу и криптообменник Whitebird.io. Сервис позволяет покупать и продавать наиболее популярную криптовалюту за фиатные средства; торговую платформу криптообменник не предоставляет.

В целом купить криптовалюту в Беларуси довольно просто: нужно зарегистрироваться на одном из упомянутых сервисов и пройти процедуру идентификации. После этого появится возможность в том числе с помощью платежной карточки покупать и продавать криптовалюту либо торговать ею на бирже. Важно только ознакомиться с условиями работы криптоплатформ, так как комиссионное вознаграждение у всех разное.

Станет ли крипта платежным средством?

До сих пор никому в Беларуси не удалось выпустить криптокарту, которая позволила бы физлицам для расчетов использовать криптовалюту. Хотя соответствующие идеи на рынке есть. Например, платформа bitcash.by, которая предлагает кошелек для хранения криптовалют, заявила, что уже совсем скоро намерена выпустить цифровую криптокарту.

В Беларуси появляются и более амбициозные предложения — например о предоставлении юридическим лицам права осуществления расчетов с помощью криптовалют.

Разработчики проекта государственной директивы о совершенствовании социально-­экономической политики Беларуси предложили предоставить субъектам хозяйствования право осуществлять платежи криптовалютами «за оказанные услуги, поставленные товары с возможностью отражения данных операций в бухгалтерской, налоговой отчетности».

Сторонники этого предложения считают, что в условиях санкций у белорусских предприятий должны быть каналы расчетов, позволяющие обходить ограничения, введенные западными странами в отношении Беларуси.

В то же время, Нацбанк не поддерживает данное предложение и считает, что поскольку криптовалюты ничем не обеспечены и волатильны, то внед­рение их в реальный сектор экономики чревато большими рисками для субъектов хозяйствования.

Поэтому не факт, что криптовалюты в ближайшее время станут широко использоваться в реальном секторе экономики Беларуси.

Однако на уровне физлиц они уже довольно широко распространены. В рейтинге, который в 2021 году обнародовала платежная платформа Triple A, по количеству владельцев криптовалют Беларусь оказалась на 18-м месте. Согласно оценке платформы, в Беларуси 3,7 % населения (более 350 тыс. человек) владеют криптовалютами.

Мнение эксперта

Виктор СУЗДАЛЬЦЕВ, заместитель директора по развитию бизнеса криптоплатформы BYNEX.by:

— Количество клиентов нашей криптобиржи измеряется в тысячах. С лета прошлого года мы фиксируем стабильный рост клиентской базы примерно на 35 % от месяца к месяцу.

На мой взгляд, очевидно, что количество владельцев криптовалют будет расти не только в Беларуси, но и в мире. Это связано с тем, что токены и продукты, построенные с их использованием, будут все плотнее проникать в нашу жизнь. Думаю, в течение ближайших десяти лет криптовалюты станут средствами платежа в большинстве стран мира, а использование криптовалют станет таким же привычным делом, как платеж банковской картой или мобильным устройством.

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