Комбинация радиочастотного (RF) нагрева и высокоинтенсивной сфокусированной электромагнитной энергии (HIFEM) помогает скорректировать фигуру в области живота. При использовании такого подхода не только уменьшается жир на животе, но и увеличивается мышечная масса, пишет Медик Форум. Хирургическое вмешательство при этом не требуется. Данные о терапии были представлены в журнале Plastic and Reconstructive Surgery.

«Наше исследование является первым рандомизированным для комбинации RF и HIFEM. Мы смогли добиться значительного уменьшения абдоминального жира и увеличить толщину брюшных мышц», – рассказывает хирург Джулин Б. Сэмюэлс, доктор медицинских наук.

Ученые подчеркивают, что комбинация методов дает более хорошие результаты, чем использование одного из них. При этом эффект сохраняется спустя полгода после лечения. В исследование доктора Сэмюэлс было включено 72 пациента со средним возрастом 45 лет, которые стремились к коррекции фигуры в области живота. Пациенты были случайным образом распределены для получения RF и HIFEM (48 пациентов) или неактивной процедуры (24 пациента). Пациенты проходили три 30-минутных сеанса один раз в неделю в течение 3 недель подряд. В последующие визиты через 1, 3 и 6 месяцев участникам с помощью ультразвука сканировали изменения толщины абдоминального жира и прямой мышцы живота. Через 1 месяц у пациентов, перенесших комбинированную терапию, было отмечено уменьшение абдоминального жира в среднем на 20,5 % с увеличением толщины мышц живота на 21,5 %. Спустя три месяца абдоминальный жир уменьшился на 28,3 %, а толщина мышц увеличилась на 24,2 %. В контрольной группе, которая получала фиктивное лечение, не было изменений в толщине абдоминального жира или мышц.

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