Вслед за намерением поменять название станции метро «Минская» на «Варшавская», власти Киева намерены от казаться от названия «Минская улица».

Власти нескольких украинских городов планируют переименовать улицы и площади, чьи названия каким-либо образом связаны с Россией. Эта мера реализуется в рамках процесса «дерусификации» страны. Поводом послужило вторжение российских войск. Об этом сообщают украинские СМИ.

К примеру, городской совет Киева горсовет проинформировал горожан, что депутаты составили список из 467 мест, которые в скором времени могут быть переименованы.

Переименовать могут, в частности, площадь в Киеве, названную в честь Льва Толстого, а также улицу, получившую название в честь озера Байкал. В список также попала Минская улица (на снимке), названная в честь столицы Беларуси, которая сейчас является главным союзником России.

Игорь Терехов, мэр Харькова, заявил, что, как только война с Россией закончится, он внесет в свой городской совет законопроект о переименовании всех мест с российскими названиями.

Недавно мэр Киева Виталий Кличко анонсировал переименование станций метро Киева, названия которых связаны с Беларусью и Россией.

«Я убежден, что «Минская» может стать «Варшавской». Это город, который помогает Киеву», – сказал Кличко.

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