Конгрессмены США приняли законопроект об изъятии связанных с РФ активов для помощи Киеву.

Кроме того, инициатива предписывает властям США рассмотреть возможность введения дополнительных санкций в отношении российских законодателей, информирует телеканал C-SPAN.

Палата представителей Конгресса США одобрила законодательную инициативу, предполагающую конфискацию американскими властями некоторых связанных с РФ активов с целью их продажи и оказания дополнительной помощи Киеву, в том числе военной.

Этот законопроект поддержали 417 конгрессменов, 8 высказались против. Согласно указанной инициативе, президенту США следует «принять все предусмотренные Конституцией шаги для ареста и изъятия в юрисдикции Соединенных Штатов активов иностранцев, чьи средства получены частично путем коррупции», которая может быть связана с властями РФ. Кроме того, речь идет об активах, полученных владельцами благодаря оказанию поддержки властям РФ.

В документе уточняется, что эти меры должны быть приняты в отношении активов стоимостью от двух миллионов долларов, в том числе являющихся собственностью российских энергетических компаний. Активы должны быть проданы, а вырученные средства предполагается направить на восстановление Украины, на военную и гуманитарную помощь этой стране, на содействие украинцам в переселении в другие страны.

Кроме того, предусматривается возможность использования указанных средств на «гуманитарную помощь и содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии, программ в сфере прав человека и их мониторинга».

Согласно документу, в США необходимо создать межведомственную группу во главе с госсекретарем, которая бы «определила конституционные механизмы», позволяющие осуществить описанные действия. Авторами законопроекта являются члены Палаты представителей Конгресса США Том Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины).

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