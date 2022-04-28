Аналитики ожидают, что в условиях санкций при налаживании альтернативных поставок из-за рубежа и снятия антиковидных ограничений по пересечению госграницы, в Беларуси могут снова появиться «челноки».

Плюс ко всему фиксируется снижение занятости. Ряд компаний либо сокращают персонал, либо вводят короткую трудовую неделю. В некотором смысле благоволит возрождению «челночного» бизнеса и снижение покупательной способности населения.

Конкурентными преимуществами «челноков» по отношению к розничной торговле являются низкие издержки и более оперативная реакция на изменения спроса, включая гибкую ценовую и ассортиментную политику.

Экономист проекта BEROC Катерина Борнукова считает, что есть предпосылки для роста «челночного» бизнеса, но вряд ли он возродится в том виде, который имел в период своего рассвета в 90-е годы, пишет издание «Белорусы и рынок».

«На бумаге» мы действительно видим рост спроса и предложения на «челноков». С одной стороны, имеются ограничения на поставку товаров в Беларусь, произошли разрывы привычных логистических цепочек, с другой — сокращение рабочей силы на предприятиях, этим людям надо чем-то заниматься. Но сегодня на практике у «челноков» есть ряд конкурентов. Например, интернет-магазины. К тому же недавно увеличили в 5 раз — до 1000 евро — лимит на загранпосылки, которые не облагаются пошлиной. Отличие нынешнего времени от периода развала СССР состоит в том, что тогда многие потребительские товары в стране в принципе не производились. «Челноки» покрывали этот дефицит. Сейчас Беларусь сама закрывает потребности по большей части базовых товаров. Еще одним препятствием на пути «челноков» может стать суровое наказание за незарегистрированную предпринимательскую деятельность, — поясняет Борнукова.

Надо отметить, что до сих пор самыми ходовыми товарами у «челноков» являются алкоголь и сигареты, а для тех, кто отправляется за границу на автомобиле, к этому списку можно добавить и топливо.

— Когда есть большая разница в ценах, то такой бизнес всегда будет существовать, — считает Борнукова. — Особенно это актуально для жителей приграничных районов Брестской и Гродненской областей. Поэтому если люди из этих регионов потеряют работу, то ничего не останется, как начать «челночить». Я даже допускаю, что власти могут создать в этой связи некоторые поблажки, чтобы стимулировать занятость и продажи товаров, которые попали под санкции.

Эксперт отмечает, что больше проблем будет с поставкой в Беларусь и Россию высокотехнологичных товаров, материалов, комплектующих, запчастей и так далее.

Недавно в России легализовали параллельный импорт. Такое решение позволит поставлять товары известных брендов в обход западных санкций. Эксперты же предупреждают о риске роста контрафакта зарубежной продукции, в том числе и в Беларуси.

— Санкции способствуют росту «теневых» схем. Но надо понимать, что этот рост не будет соразмерен потерям в других аспектах, — считает Катерина Борнукова. — «Челноки» могут привезти и продать в Беларуси какое-то количество «айфонов». Но мне кажется, что это деятельность для более крупных субъектов хозяйствования, которые способны целыми фурами поставлять подсанкционные бренды или их подделки. Но уникальные компоненты вряд ли таким способом можно закупить и привезти.

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