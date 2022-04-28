В Альпах нашли останки огромных динозавров: их зубы доходили до 15 см

Одного из самых крупных животных в истории — ихтиозавра — нашли высоко в Альпах. Палеонтологи исследовали окаменелости, найденные в верхнетриасовых отложениях Швейцарии возрастом 212–201,3 млн лет, пишет Хайтек.

Палеонтологи нашли новые окаменелости — это три новых ихтиозавра, которые, возможно, были одними из самых крупных животных на Земле.

Останки нашли в Швейцарских Альпах в период с 1976 по 1990 год. Среди них был самый большой известный зуб ихтиозавра. Ширина корня была в два раза больше, чем у любой водной рептилии. Высота зуба составляла 10 см, но при этом большая часть его коронки не сохранилась. Палеонтологи оценили высоту всего зуба в 15–16 см, что делает его самым большим зубом ихтиозавра из всех известных.

Среди других останков — самый большой туловищный позвонок в Европе, он принадлежит другому ихтиозавру, которого нашли неподалеку. Два частичных скелета ученые отнесли к семейству Shastasauridae, в которое входят крупнейшие ихтиозавры. Один из экземпляров мог достигать размеров S. sikkanniensis — до 21 м в длину. Второй ихтиозавр был меньше, в высоту до 15 м.

Более 200 млн лет назад слои горных пород все еще покрывали морское дно. Однако из-за складчатости Альп они оказались на высоте 2 800 м.

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