Сейчас Вашингтонская администрация изучает такую возможность. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

По словам сенатора Патрика Лихи, в Федеральной резервной системе США заморожено почти $100 млрд, принадлежащих России, передает ТАСС.

— Надо отметить, когда дело касается конфискации, вопрос заключается в том, имеются ли у нас надлежащие положения [законодательства], полномочия гражданского и уголовного права, касающиеся конфискаций. Министерство юстиции США изучает это. Знаю, что есть ряд идей, которые я нахожу вескими и которые касаются поиска путей использования данных активов, чтобы поддержать Украину. Короткий вопрос заключается в том, что сотрудники Министерства юстиции США рассматривают все это, – сказал Энтони Блинкен.

Он комментировал вопрос о возможности фактической конфискации замороженных авуаров ЦБ России и средств крупных российских предпринимателей на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

— Мы очень тесно работаем вместе с министерствами финансов и юстиции США, чтобы изучить, как можем эффективно замораживать активы и производить их конфискацию. И у нас, как вы знаете, введены блокирующие санкции в отношении ряда различных физических лиц и институтов, фактически замораживающие их собственность в Соединенных Штатах, – отметил глава внешнеполитического ведомства.

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