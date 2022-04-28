В связи с продолжающейся военной агрессией России в Украине Федеральный совет ввел дополнительные санкции против России и Беларуси.

Решением от 27 апреля Швейцария реализует новые меры. Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) уже обновил список лиц, компаний и организаций, на которые распространяются санкции, сообщает сайт Федерального совета страны. По результату санкции были наложены еще на более чем 200 физических и юридических лиц. После анализа текстов ЕС и в сотрудничестве с другими участвующими агентствами, EAER подготовил включение мер в швейцарское законодательство и поправки к Указу о мерах в связи с ситуацией в Украине и Постановление о мерах против России.

Новые меры включают далеко идущие санкции в отношении товаров, в том числе запрет на импорт бурого угля, а также товаров, являющихся важными источниками дохода для России ( древесина, цемент, морепродукты, икра). Кроме того, действуют запреты на экспорт товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала России (например, промышленных роботов или некоторых химических продуктов).

Дополнительные санкции также вступают в силу в финансовом секторе. Любая поддержка российских организаций, находящихся в государственной собственности или под общественным контролем, будет запрещена. С немедленным вступлением в силу в Швейцарии больше нельзя регистрировать трасты для граждан России или физических или юридических лиц, проживающих в России. Различные услуги для таких трастов также будут запрещены.

27 апреля Федеральный совет также принял поправку к Указу о мерах против Беларуси.

Запрет на вывоз банкнот и продажу ценных бумаг белорусским гражданам, резидентам или организациям распространяется на все официальные валюты государств-членов ЕС. До сих пор затрагивались только ценные бумаги и банкноты в швейцарских франках и евро. Эта же мера планируется и для России.

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