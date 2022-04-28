Министр экономики Беларуси Александр Червяков представил в парламенте проект закона “Об урегулировании неплатежеспособности”. Депутаты приняли его в первом чтении.

Информация о новом документе представлена на сайте Минэкономики.

Как утверждают в ведомстве, документ поможет сохранить бизнесы и производства. В нем указан перечень компаний, которые не будут банкротиться. В него войдут компании из военпрома, энергетики, а также валообразующие. Полный список составит правительство. Распространяться это будет как на государственные, так и на частные предприятия.

Кроме этого,в документе расширяются полномочия госорганов в антикризисном управлении. Теперь предотвращать банкротства частных предприятий разрешат местным исполкомам.

По словам Александра Червякова, проект приводит в соответствие с актуальными задачами развития экономики механизмы предупреждения банкротства и досудебного оздоровления проблемных предприятий, основания для признания должника несостоятельным, порядок ведения судебного дела.

Усиливается защита трудовых коллективов: их представитель будет обязательно участвовать в работе комитета кредиторов и бесспорного взыскания пенсионных взносов.

Проект также обеспечивает баланс интересов проблемного предприятия и его кредиторов. Не дожидаясь наступления кризиса, директор, если не может полгода рассчитаться с долгами, вправе первым инициировать санацию. А кредитор – по истечении такого же срока принудительного исполнения подать заявление в суд. От имени государства будет выступать единый кредитор – налоговый орган, аккумулирующий все бюджетные требования.

Как подчеркнул глава экономического ведомства, основная задача законодательства об урегулировании неплатежеспособности – сохранение бизнеса, его оздоровление, повышение эффективности. И только в исключительных случаях, где нецелесообразно продолжать деятельность в силу экономических причин, – его ликвидация, но с обязательным управляемым высвобождением и предоставлением рабочих мест.

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