Верховный суд Белоруссии в 2021 году году принял решение о ликвидации 30 общественных объединений, в нынешнем году уже прекращена деятельность 13 некоммерческих организаций. Об этом 28 апреля сообщил журналистам заместитель министра юстиции республики Николай Старовойтов.

Он отметил, что уже в текущем году прекращена деятельность 13 НКО и такому же количеству организаций организациям внесены официальные предупреждения.

По информации Старовойтова, в минувшем году органы юстиции провели контрольные проверки более 1 тысячи некоммерческих организаций. По итогам 600 из них получили официальные предписания в связи с выявленными нарушениями.

“Верховным судом по заявлению министерства юстиции вынесено решение о ликвидации 30 общественных заявлений”, – проинформировал чиновник.