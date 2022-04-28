Верховный суд Белоруссии в 2021 году году принял решение о ликвидации 30 общественных объединений, в нынешнем году уже прекращена деятельность 13 некоммерческих организаций. Об этом 28 апреля сообщил журналистам заместитель министра юстиции республики Николай Старовойтов.
Он отметил, что уже в текущем году прекращена деятельность 13 НКО и такому же количеству организаций организациям внесены официальные предупреждения.
По информации Старовойтова, в минувшем году органы юстиции провели контрольные проверки более 1 тысячи некоммерческих организаций. По итогам 600 из них получили официальные предписания в связи с выявленными нарушениями.
“Верховным судом по заявлению министерства юстиции вынесено решение о ликвидации 30 общественных заявлений”, – проинформировал чиновник.
Напомним, ранее в Следственном комитете заявляли, что располагают информацией о причастности руководителей и работников ряда негосударственных организаций и СМИ к теневому движению финансовых средств, поступающих из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестов, которые проходили после президентских выборов в стране. В КГБ Белоруссии тогда провели широкомасштабную операцию “по зачистке от радикально настроенных лиц”, при этом прошли обыски у правозащитников, НПО, НКО и западных СМИ, были возбуждены административные и уголовные дела.
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