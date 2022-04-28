Как и многие развлекательные программы, шоу «Сегодня вечером» несколько недель не выходило в эфир. Теперь же Первый канал снова запускает передачу, но уже без Максима Галкина.

Когда шоумен покинул Россию вместе с семьей, то многие поклонники поначалу верили в возвращение артиста. Но чем больше проходит времени, тем все меньше надежды на подобный исход. Теперь Галкина убирают с федерального канала, и поводов для приезда в родную страну остается все меньше, пишет Экспресс Газета.

Как удалось узнать, уже через несколько часов в «Останкино» после длительного перерыва начнутся съемки шоу «Сегодня вечером». Сама программа выйдет в эфир к 9 мая. Вот уже последние пять лет пост ведущего занимал Максим Галкин. Сначала компанию артисту составляла Юлия Меньшова, но потом звезда покинула проект. На протяжении долгого времени муж Аллы Пугачевой успешно в одиночку выходил в эфир субботним вечером и общался со своими именитыми гостями, среди которых были и советские артисты, и представители молодого поколения знаменитостей. Теперь же проект «Сегодня вечером» получит нового ведущего. Все, разумеется, держится втайне, однако некоторые подробности уже стали достоянием общественности.

В пресс-службе Первого канала, разумеется, не стали прямо отвечать на вопрос об увольнении Галкина. Зато посоветовали внимательно следить за эфирами. И теперь остается только гадать, какая судьба ждет другой проект мужа Примадонны «Лучше всех» — как раз в этом шоу пока что трудно представить другого ведущего.

Максим Галкин впал в немилость после того, как стал критиковать действия российских властей. Еще в день старта спецоперации артист выступил с пацифистским лозунгом. Вскоре люди начали отказываться от билетов на концерт шоумена — и сразу после этого Галкин перевез семью в Израиль. Вместе с Пугачевой он оправдывался сначала тем, что у детей каникулы, потом всплыла информация о том, что Примадонна прилетела за границу ради лечения.

Сейчас уже ни у кого не осталось сомнений, что в Израиль звездная семья перебралась из-за проблем, которые свалились на Галкина после критики спецоперации. Это подтвердил сам артист, когда заявил, что у него полетели все рекламные контракты в России. Пока Максим выступает в Израиле, но что со звездой будет дальше — неизвестно.

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