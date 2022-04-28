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Комиссия Совета ООН по правам человека по расследованию событий на Украине собирается посетить эту страну для сбора информации.

Об этом заявил  глава комиссии Эрик Месе, выступая по видеосвязи в ходе неформального заседания Совета Безопасности ООН по “формуле Арриа”, посвященного возможным преступлениям на украинской территории, сообщают зарубежные СМИ.

“Наша комиссия установит контакт с Международным уголовным судом в ближайшее время. В более общем плане мы установим связь со сторонами конфликта, пострадавшими, гражданским обществом, странами и другими заинтересованными сторонами, – сказал он. – Главная задача – собрать информацию.

Комиссия намерена посетить Украину и другие районы, где можно получить информацию и свидетельства”.

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