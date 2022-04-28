Инженеры Массачусетского технологического института разработали громкоговоритель толщиной с бумагу, который может превратить любую поверхность в активный источник звука.

Этот тонкопленочный динамик воспроизводит звук с минимальными искажениями, потребляя минимум энергии. Тестовый образец громкоговорителя размером с ладонь, может воспроизводить высококачественный звук независимо от того, к какой поверхности приклеена пленка. Интересно что технология производства может быть масштабирована, вплоть до производства динамиков размером достаточным для оклейки салона автомобиля или комнаты, пишет it-world.

При таком использовании новинка может обеспечить активное шумоподавление в шумной среде, например, в кабине самолета, путем создания звука той же амплитуды, но с противоположной фазой; два звука компенсируют друг друга.

Гибкое устройство также может быть использовано, для обеспечения трехмерного звука в театре или аттракционе в тематическом парке. А поскольку он легкий и требует для работы малого количества энергии, устройство хорошо подходит для приложений на интеллектуальных устройствах, где время работы от батареи ограничено.

«Очень приятно взять что-то похожее на тонкий лист бумаги, прикрепить к нему две скрепки, подключить его к порту для наушников вашего компьютера и начать слышать исходящие от него звуки. Его можно использовать где угодно. Для его работы нужно совсем немного электроэнергии», — говорит Владимир Булович, заведующий кафедрой новых технологий.

Энергоэффективному устройству требуется всего около 100 милливатт мощности на квадратный метр площади динамика. Для примера, обычный динамик для создания аналогичного звука, может потреблять более 1 Вт.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»