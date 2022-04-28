Василий Матюшевский снова возглавил Банк БелВЭБ. Информация об этом размещена на сайте учреждения.

В разделе «Руководство банка» Матюшевский указан в качестве председателя правления. Тарас Надольный также вернулся на свою прежнюю должность первого заместителя председателя правления банка.

В начале недели стало известно, что Василий Матюшевский покинул пост председателя правления Банка БелВЭБ. От должности он был освобожден по соглашению сторон. Такое решение принял наблюдательный совет 25 апреля. С 26-го апреля исполняющим обязанности назначен Тарас Надольный.

Позже телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что Василий Матюшевский вместе с первым вице-премьером Николаем Снопковым и председателем Комитета госконтроля Василием Герасимовым присутствовали на встрече с Лукашенко, где обсуждали ситуацию в банковской сфере страны.

Ранее в конце марта появилась неофициальная информация, что к Матюшевскому и другим топ-менеджерам Банка БелВЭБ проявляли интерес контролирующие и правоохранительные органы. Новость тогда не подтвердили ни в банке, ни в КГК.

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