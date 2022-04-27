Правозащитника из Пинска Алеся Романовича оштрафовали на 3 840 рублей.

Такое решение принял местный суд, рассказывают коллеги-правозащитники.

Поводом для суда стал значок «Погоня». В ходе судебного заседания Романович напомнил судье, что герб «Погоня» признан в Беларуси историко-культурной ценностью.

В ответ судья спросила:

– А вы знали, что “Погоня” используется как символ протеста? — рассказал правозащитник.

Он намерен обжаловать решение суда. Ранее Романович также рассказывал журналистам о невыносимых условиях в Пинском ИВС. Он назвал их пытками.

«Меня хотели запугать, свести с ума. Они создали камеру пыток, просто не применяли физическую силу», — говорил мужчина. По его словам, его мучали недосыпанием, холодом и отказывались водить в туалет.

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