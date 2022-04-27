Игорь Волобуев, занимавший пост вице-президента российского Газпромбанка уехал в Украину и вступил в территориальную оборону Киева. Экс-банкир намерен защищать с оружием в руках Украину. Об этом он рассказал в беседе с изданием The Insider.

По словам Волобуева, он теперь в Киеве, а по национальности он сам украинец. Это и стало причиной того, что он «не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия».

– Этот мой визит, как покаяние. Я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы, – заявил Волобуев.

Он также назвал войну в Украине, которую развязала Россия, «международным преступлением».

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