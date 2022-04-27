Король Швеции Карл XVI Густав и его супруга королева Сильвия получили в прошлом году из казны 8 млн крон (850 тыс. долларов), сообщается в опубликованном во вторник отчете о расходах королевского двора в 2021 году. Это первый раз, когда в Швеции раскрывается размер содержания отдельных членов королевской фамилии, которой ежегодно государство выделяет 144,9 млн крон (16 млн долларов).

Половина этой суммы идет на содержание дворцов, остальное – на монарших особ и их ближайших родственников, для каждого из которых установлен предел в виде рамочной суммы в 13,6 млн крон (1,45 млн долларов).

Семья наследной принцессы Виктории получила 4,5 млн крон (480 тыс. долларов), семья принца Филиппа – 1,1 млн крон (120 тыс. долларов), а семья самой младшей принцессы Мадлен вообще ничего не получила. По словам придворного экономиста Яна Линдмана, разница в размере содержания объясняется обязанностями, выполняемыми членами королевской семьи, и, соответственно, связанными с ними расходами.

Согласно годовому отчету, в 2021 году королевская семья провела 912 встреч. Кронпринцесса и ее супруг встречались с представителями всех 290 шведских муниципалитетов, в том числе в онлайн-формате. Тематика программы Виктории в 2021 году касалась мониторинга окружающей среды, а также проблем моря и устойчивости, связанных с глобальными целями ООН в области устойчивого развития.

Кроме содержания у монархов и их детей есть собственное состояние, размеры которого не разглашаются. Приобретение многих вещей для частного пользования, таких как, например, автомобили, катера, предметы недвижимости, оплачивается ими из личных средств.

“Насколько нам удалось выяснить, в основном оно [личное состояние] восходит к Карлу XIV Юхану (1763-1844, первый король Швеции из династии Бернадотов), а также к ряду незамужних принцесс XIX века”, – рассказал Линдман в интервью телеканалу SVT.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»