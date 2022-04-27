Кто пытается втянуть Молдову в военный конфликт через вполне спокойный регион Приднестровье, а по сути, независимую Приднестровскую Молдавскую Республику?

В течение последних нескольких дней на территории ПМР произошли три неординарных события, а руководство страны квалифицировало их как теракты. Так 25 апреля неизвестные обстреляли из ручных противотанковых гранатометов здание Министерства государственной безопасности. Взрывом выбило окна на верхних этажах, был поврежден фасад здания. Также была совершена атака на воинскую часть вблизи Тирасполя. А 26 апреля в результате двух взрывов оказались повреждены две вышки радиотелецентра. Из посёлка Маяк происходила трансляция российского радио. В результате этих серьёзных происшествий никто не пострадал, информирует 024.by.

Президент ПМР Вадим Красносельский объявил в республике «красный», наивысший, уровень террористической опасности. Также он заявил, о том, что на основании оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут в Украину. Вадим Красносельский призвал украинские власти расследовать факты перемещения боевых групп на территорию Приднестровья. Также он обратился и к молдавской власти не поддаваться на провокации, то есть не допустить, чтобы Молдову втянули в агрессию против Приднестровья:

– Я предполагаю, что те, кто организовал данное нападение, имеют цель втянуть Приднестровье в конфликт.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что эти инциденты связаны с действующими противоборствующими силами в регионе. Это чистая эскалация напряжённости, ранее звучали ложные сообщения о бомбах. Со стороны молдавских властей, она заверила, нет каких-то противоправных действий:

– Никто в здравом уме не может быть заинтересован в провокациях в Тирасполе.

Высший совет безопасности Молдовы на своём заседании рекомендовал государственным учреждениям увеличить интенсивность проверок движения вблизи зоны безопасности и повысить уровень боевой готовности всех учреждений, отвечающих за обеспечение общественного порядка и безопасности. При этом глава государства призвала СМИ, лидеров общественных и политических объединений вести себя в этот период с максимальной ответственностью, распространять только проверенную информацию и избегать использования эмоциональной манипуляции «ради рейтинга». Далее она предупредила об ответственности те силы, которые будут действовать в ущерб стабильности в обществе и безопасности граждан:

– Хоть территория Приднестровья де-факто не контролируемая кишиневскими властями, тем не менее, и там живут граждане Молдовы, – заявила Майя Санду.

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