Египетские археологи нашли руины храма Зевса на Синайском полуострове. Останки храма нашли около древнеегипетского города Пелусий, его еще называют археологическим участком Телль-эль-Фарма. Место относят к позднему фараоновскому периоду, еще оно было населено в греко-римские и византийские времена, пишет Хайтек со ссылкой на Министерство туризма Египта.

На месте раскопок археологического памятника Телль-эль-Фарма нашли останки христианского и раннего исламского периодов. По словам Мостафа Вазири, генерального секретаря Высшего совета по древностям Египта, археологи нашли руины храма через его входные ворота, где были видны две огромные упавшие гранитные колонны. По его словам, ворота были разрушены в результате сильного землетрясения в древние времена.

Также исследователи нашли большие гранитные блоки, которые, по-видимому, были лестницей, ведущей в храм. По словам Вазири, руины нашли между фортом Пелузий и мемориальной церковью.

Отмечается, что раскопки на этой территории начали еще в начале 1900 года, когда французский египтолог Жан Кледат обнаружил древнегреческие надписи. Согласно им в этом месте располагается храм Зевса-Касиоса, но Кледат не стал его раскапывать.

На следующем этапе работы археологи собираются изучить найденные остатки и с помощью фотограмметрии определить архитектурный дизайн храма.

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