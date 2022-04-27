Высшую меру наказания за «покушение на совершение актов терроризма» могут ввести в Беларуси. Соответствующие поправки будут, вероятнее всего, внесены в Уголовный кодекс. Надо отметить, что проект данного закона 27 апреля был принят нижней палатой парламента сразу в двух чтениях.
«Законопроектом предлагается внесение изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за покушение на совершение актов терроризма», сообщает пресс-служба Палаты представителей в Telegram.
Там заявили, что проект закона подготовлен «в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью».
К слову, Беларусь – единственная страна в Европе, в которой применяется смертная казнь.
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