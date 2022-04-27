В Молодечно возле железнодорожного вокзала водитель такси за ноги вытащил из салона своего автомобиля женщину-налогового инспектора, которая пыталась привлечь его к административной ответственности за незаконные перевозки.

За насилие в отношение должностного лица суд приговорил 45-летнего таксиста к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Об этом сообщает “Минская правда” со ссылкой на помощника прокурора Молодечненского района Валерия Перковского.

Инцидент случился утром 22 декабря 2021 года на Либаво-Роменской улице, на остановке городского автобуса “Вокзал”.

“Обвиняемый официально работал водителем в одной из частных компаний, он женат, судимостей не имел. Судебное следствие установило, что в декабре прошлого года налоговая инспекция Молодечненского района получила информацию о том, что одна из служб такси в городе оказывает нелегальные услуги.

Были известны марки и номера машин, а также фамилии водителей, среди которых – фамилия фигуранта, – отмечает Валерий Перковский. – Выяснилось, что индивидуальная предпринимательская деятельность мужчины находится в стадии ликвидации, тем не менее, он продолжает заниматься перевозками на личном автомобиле, нарушая тем самым налоговое законодательство. В отношении таксиста начали административный процесс. Нужны были доказательства. Приняли решение произвести контрольную закупку, то есть проехать в его машине в качестве пассажира”.

По словам Валерия Перковского, 22 декабря около 07:15 главный государственный налоговый инспектор через мобильное приложение заказала машину такси фигуранта на улицу Франтишка Скорины, к дому №43, и попросила отвезти ее на автовокзал. Здание налоговой инспекции – рядом.

Когда машина такси приехала к автовокзалу, пассажирка хотела рассчитаться банковской карточкой. Водитель сказал, что у него нет терминала и попросил наличный расчет.

Женщина передала 10-рублевую купюру, получила 6 рублей сдачи, после чего показала служебное удостоверение в развернутом виде, представилась налоговым инспектором и предложила водителю пройти в здание инспекции для составления административного протокола.

Водитель сначала просил отпустить его. Получив отказ, резко тронулся с места, проехал до автобусной остановки “Вокзал”, остановился, вышел из машины, открыл пассажирскую дверь, после чего за ноги вытащил инспектора из автомобиля, потом уехал. Инспектор обратилась в милицию.

“В суде водитель такси частично признал свою вину, – рассказывает Валерий Перковский. – Он не согласился с тем, что действовал с особым цинизмом. Пояснил: увез инспектора, потому, что испугался ответственности. Остановившись, сначала предложил ей выйти из машины. Когда она отказалась и пригрозила милицией, он вытащил женщину из салона за ноги, повредив ей сапоги и причинив моральные страдание. Позже в налоговой инспекции на него был составлен административный протокол, а экономический суд наложил взыскание за запрещенную деятельность”.

Кроме частичного признания водителя, его виновность подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе, показаниями потерпевшей и других работников налоговой инспекции, которые выступали в суде в качестве свидетелей.

Дело рассматривалось по первой части статьи 366 УК РБ. Таксиста признали виновным в насилии в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, в целях воспрепятствования законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности.

Преступление наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет.

Суд принял решение, что три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа будет достаточным наказанием.

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