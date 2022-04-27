Глава Белинвестбанка Андрей Бриштелев задержан за получение взятки, сообщают СМИ.

Ему инкриминируют часть 3 статьи 430 Уголовного кодекса – получение взятки в особо крупном размере. За это грозит от 5 до 15 лет заключения.

Бриштелев возглавлял Белинвестбанк с 2017 года. В банковских кругах его считают протеже Виктора Шеймана.

Кстати, Белинвестбанк находится под санкциями Евросоюза и США.

В конце марта силовики задерживали руководство банка БелВЭБ, после оно вышло на свободу, а уже бывший глава банка Василий Матюшевский вчера был на совещании Лукашенко по банковской сфере. В начале марта был задержан бессменный руководитель Приорбанка Сергей Костюченко.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»