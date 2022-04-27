Потери Беларуси из-за санкций в феврале составили сотни миллионов долларов.

В феврале 2022 года сальдо внешней торговли Беларуси товарами опустилось до минус 353,6 миллиона долларов с плюс 333,5 миллиона в январе, причем это было вызвано как сокращением экспорта, там и ростом импорта Беларуси, информирует select.by.

Падение экспорта связано, скорее всего, с прекращением транзита белорусских калийных удобрений и продуктов нефтепереработки через Литву.

Экспорт товаров в ценах ФОБ, по данным Национального банка РБ, в феврале снизился по сравнению с январем на 317,5 миллиона долларов — до 2 954,2 миллиона долларов. Однако он еще остался выше, чем в феврале 2021 года на 285 миллионов долларов.

Импорт товаров в ценах ФОБ в феврале текущего года вырос по сравнению с январем на 369,6 миллиона долларов и достиг 3 307,8 миллиона долларов. Это больше, чем в феврале прошлого года, на 611,4 миллиона долларов. Похоже, что белорусские предприятия предусмотрительно спешили закупить товары за рубежом, опасаясь срыва поставок в будущем.

Такая динамика экспорта и импорта и привела к формированию отрицательного сальдо внешней торговли в размере минус 353,6 миллиона долларов. В феврале 2021 года оно составляло всего минус 27,2 миллиона долларов. Таким образом, потери страны из-за санкций можно оценить примерно в 300 миллионов долларов (только за февраль).

Экспорт услуг из Беларуси в феврале 2022 года снизился на 63,3 миллиона долларов по сравнению с январем и составил 714,4 миллиона долларов. Он оказался ниже, чем в феврале 2021 года, на 8,5 миллиона долларов. Но это только начало падения. В марте и апреле можно ожидать продолжение сокращения экспорта в связи с новыми санкциями, введенными ЕС, а также с событиями в Украине.

Импорт услуг в феврале 2022 года тоже уменьшился: на 54,7 миллиона долларов по сравнению с январем (до 345,3 миллиона долларов). Это на 47,9 миллиона долларов меньше, чем в феврале 2021 года.

В результате сальдо внешней торговли услугами Беларуси в феврале текущего года составило 369 миллионов долларов, что превысило сальдо в феврале прошлого года на 39,5 миллиона долларов, но оказалось меньше, чем в январе текущего года на 8,6 миллиона долларов.

Доходы от экспорта услуг в феврале еще смогли компенсировать потерю поступлений от экспорта товаров, поэтому суммарное сальдо внешней торговли товарами и услугами осталось положительным, хотя и составило всего 15,4 млн. долларов.

Однако, по итогам января—февраля текущего года ситуация с внешней торговлей Беларуси пока еще выглядит благополучной.

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