В Казахстане планируют принять новые конституционные поправки, согласно которым первый президент этой страны Нурсултан Назарбаев потеряет статус Елбасы – лидера нации.

“Поправками исключается статус Елбасы. В Конституции остается роль Назарбаева как основателя государства. После принятия этой нормы конституционный закон о первом президенте тоже утратит силу”, – заявил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов. Его цитирует издание Tengrintws.

Ерлан Кошанов утверждает, что конституционные поправки уже находятся в Конституционном совете.

“В Конституции есть норма об экс-президентах. Эта норма остается и будет распространяться и на первого президента страны. Пока нет точного решения о том, состоится ли референдум. Может быть, конституционные поправки будут приняты парламентом. Нурсултан Назарбаев в рамках закона о бывших президентах будет получать государственное обеспечение, пенсию, защиту чести и достоинства”, – пояснил Кошанов.

Ранее член рабочей группы по конституционной реформе Ермек Абдрасулов заявил, что в Конституции не закрепляется новый статус первого президента, а лишь конкретизируется его историческая роль. Кроме того, из Конституции исключаются все нормы, касающиеся полномочий первого президента.

“Соответственно, конституционный закон о первом президенте – Елбасы в дальнейшем будет поставлен на утрату”, – отмечал Абдрасулов.

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