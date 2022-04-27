Белорусы склоняются к импорту. Доля белорусских товаров в продажах организаций торговли упала на 9-летний минимум. Об этом свидетельствуют официальные данные, информирует портал banki24.by.

Чиновники рассказали о розничном товарообороте организаций торговли и доле белорусских товаров в продажах. В апреле власти подытожили 1 квартал 2022 года. Согласно Белстату розничный товарооборот организаций торговли за 3 месяца составил 13,3 миллиардов BYN. При этом продажи товаров белорусского производства достигли 7,8 миллиардов BYN. Удельный вес белорусской продукции в товарообороте сократился до 58,2%. Доля отечественных товаров в продажах стала самой низкой, если сравнивать ее с аналогичными показателями в 1 квартале 2013-2021 гг. Приведем примеры: в 2013 году удельный вес белорусской продукции достигал 70,9%. Затем в 2014 году он упал до 69,4%, в 2015-м – до 68,9%, в 2016-м – до 65,7%, в 2017-м – до 65,3%, в 2018-м – до 63,1%, в 2019-м – до 61,7%, в 2020-м – до 59,3%, в 2021-м – до 58,5%. В течение 9 лет вес отечественных товаров в продажах постоянно уменьшался. Это происходило несмотря на заявления чиновников об активном импортозамещении на потребительском рынке. В целом за указанный период доля отечественных товаров сократилась на 12,7 процентного пункта.

РАЗНЫЕ ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ

По принятой в стране классификации товары бывают продовольственными и непродовольственными. В первую категорию входят пищевые продукты, напитки и табачные изделия, во вторую – остальные товары. В обеих товарных группах идет уменьшение доли белорусской продукции. Однако по товарам непродовольственной группы это происходит быстрее, и в данной категории отечественные производители уступили главное положение на рынке.

За 2013-2022 гг. удельный вес белорусских продовольственных товаров в продажах торговых сетей упал с 82,2% до 76,1%. Параллельно с этим по непродовольственной группе товаров доля отечественной продукции сократилась с 55,2% до 38,9%. Внутри укрупненных товарных групп доли продаж белорусской продукции сильно варьируют. Так, по итогам 1 квартала 2022 года удельный вес продаж свежих фруктов и орехов из Беларуси составил лишь 15,6%. Аналогичные низкие доли белорусских товаров в 2021-м отмечались по рыбе (13,3%) и растительному маслу (12,3%). Среди непродовольственных товаров малая доля позиций производства РБ наблюдалась по новым легковым автомобилям (11,2%), подержанным легковушкам (2,2%), телевизорам (10,4%), стиральным машинам и машинам для сушки белья (16,9%). Потребительский ажиотаж февраля-марта затронул многие товарные группы. Например, продажи мясных консервов и пищевых субпродуктов в тоннах подскочили к 1 кварталу 2021 года на 50,5%, растительного масла – на 28,6%, крупы – на 30,3%, сахара и заменителей – на 41%, муки – на 31,9%, цемента – на 46,4%, пиломатериалов (в кубах) – на 38,7%, холодильников и морозильников (в штуках) – на 63,7%, стиральных машин и машин для сушки белья (в штуках) – на 35,4%.

ВЗАИМНЫЕ САНКЦИИ

В 2022 году потеря позиций отечественных продовольственных товаров может затормозиться из-за продуктового «эмбарго». Напомним, в декабре-2021 правительство опубликовало список товаров, которые запрещены к ввозу и продаже в Беларуси с 1 января. Декабрьский документ содержит перечень товаров из государств-членов ЕС, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории, Швейцарии. С 1 января 2022-го товары по перечню в целом запрещены для импорта и реализации на территории РБ. В список вошли разнообразные продукты питания (кроме рыбы) и сырье. В апреле Совет ЕС установил, что предприятиям автомобильного транспорта, учрежденным в Беларуси, запрещается перевозка грузов по территории Евросоюза, в том числе транзитом. Исключения из режима санкций коснулись некоторых грузов, список которых составили в ЕС. В ответ Беларусь ввела с 16 апреля запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в РБ транспорта (автомобилей и тягачей), зарегистрированных в Евросоюзе. Исключение сделали по транспорту ЕС через определенные пункты пропуска в специально установленные места для грузовых операций и перецепки. С другой стороны, конкуренты белорусских производителей из стран ЕАЭС, Африки, Азии и Латинской Америки явно не будут спать в шапку. Если импортеры наладят компенсационные поставки с этих направлений, тренд рискует остаться прежним – сжатие доли отечественных товаров на полках ритейла.

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