Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей направил странам Евросоюза письмо с призывом восстановить нормальные отношения с официальным Минском, подтвердил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Ранее ряд СМИ распространили копию этого письма.

Глаз в эфире телеканала “Беларусь 1” отметил подлинность этого письма. “Да, такой документ был”, – сказал он.

По словам пресс-секретаря, смысл, который вкладывался в письмо, “был предельно прост: мы видим, какая вакханалия творится в нашем регионе, в том числе какие на нашу страну происходят нападки, и хотели еще раз сформулировать свою позицию, которая не менялась, и состоит в том, что все вопросы нужно решать за столом переговоров, обсуждать озабоченности и договариваться”.

“Ни давлением, ни шантажом, ни какими-то другими приемами, в том числе незаконными санкциями, ни один вопрос решить не удастся, а Европейского Союза в Беларуси будет становиться все меньше и меньше, что собственно говоря, в настоящий момент и происходит”, – сказал Глаз.

Пресс-секретарь отметил, что МИД “не питал иллюзий, что приглашение к нормальности будет должным образом воспринято”. “Но протянуть руку – это был наш дипломатический долг, который мы исполнили”, – подчеркнул он.

“Министр написал таких писем несколько десятков своим коллегам. От некоторых у нас уже есть реакция. Может, не позитивная, но точно конструктивная. То есть некоторые люди сигнал восприняли”, – отметил Глаз.

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