С раком очень трудно бороться, когда он прогрессирует, поэтому ключом к успеху является его раннее обнаружение. Это легче сказать, чем сделать, причем не только для пациента, но и для врача, пишет Медик Форум.
«Пациент приходит не как учебник. У него длинная запутанная история», — объяснила доктор Нигхат Ариф.
По словам доктора, речь идет о том, чтобы собрать воедино кусочки головоломки и построить общую картину, указывающую на рак. Битва начинается с пациента. Рак — изощренная угроза, потому что он не всегда дает очевидные подсказки. Симптомы могут быть расплывчатыми и неспецифичными.
Это часто означает, что «люди не связывают себя» с раком, не понимают, что это может быть онкология предупредил доктор Нигхат.
По словам доктора, боль в пояснице — это раковый красный флаг, который часто упускают из виду. Она предупредила, что этот симптом связан с раком мочевого пузыря и яичников.
Другим симптомом, который должен автоматически вызывать тревогу, является кровотечение из заднего прохода. К сожалению, этот симптом также вызывает путаницу.
Вы должны искать не «откровенно красную кровь», а «черные фекалии», сказала доктор Нигхат.
Наконец, уплотнения можно отбросить как несерьезные, но здесь часто играет роль возраст, сказал доктор Нигхат. По словам доктора, обычно возникает острое осознание, когда кто-то находит необычную шишку на коже или груди.
Как реагировать на симптомы
Хотя маловероятно, что это рак, важно поговорить с врачом общей практики, если вы заметите какие-либо необычные изменения, чтобы он мог провести расследование.
Симптомы, которые сохраняются в течение трех недель и более, вызывают беспокойство.
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