С раком очень трудно бороться, когда он прогрессирует, поэтому ключом к успеху является его раннее обнаружение. Это легче сказать, чем сделать, причем не только для пациента, но и для врача, пишет Медик Форум.

«Пациент приходит не как учебник. У него длинная запутанная история», — объяснила доктор Нигхат Ариф.

По словам доктора, речь идет о том, чтобы собрать воедино кусочки головоломки и построить общую картину, указывающую на рак. Битва начинается с пациента. Рак — изощренная угроза, потому что он не всегда дает очевидные подсказки. Симптомы могут быть расплывчатыми и неспецифичными.

Это часто означает, что «люди не связывают себя» с раком, не понимают, что это может быть онкология предупредил доктор Нигхат.

По словам доктора, боль в пояснице — это раковый красный флаг, который часто упускают из виду. Она предупредила, что этот симптом связан с раком мочевого пузыря и яичников.

Другим симптомом, который должен автоматически вызывать тревогу, является кровотечение из заднего прохода. К сожалению, этот симптом также вызывает путаницу.

Вы должны искать не «откровенно красную кровь», а «черные фекалии», сказала доктор Нигхат.

«Люди не понимают, но черный кал означает, что у вас было кровотечение выше в желудке, и к тому времени, когда кровь прошла через кишечник, она ушла».

Наконец, уплотнения можно отбросить как несерьезные, но здесь часто играет роль возраст, сказал доктор Нигхат. По словам доктора, обычно возникает острое осознание, когда кто-то находит необычную шишку на коже или груди.

Как реагировать на симптомы

Хотя маловероятно, что это рак, важно поговорить с врачом общей практики, если вы заметите какие-либо необычные изменения, чтобы он мог провести расследование.

Симптомы, которые сохраняются в течение трех недель и более, вызывают беспокойство.

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