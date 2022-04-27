Официальная статистика показала крупный отток кадров из IT-отрасли.

Так, по официальным оценкам статистических органов, впервые с начала 2021 года зафиксирован чистый отток персонала из отрасли, такую информацию разместил банковский телеграм-канал.

За март 2022 года количество уволенных айтишников составило 2,4 тысячи человек. В течение такого же периода на работу было принято 1,4 тысячи специалистов. Получается, что на нетто-основе из отрасли ушла без малого тысяча человек. Если говорить о “процентах”, то соотношение уволенных и принятых работников составило в марте 57,7%.

При этом надо отметить, что мартовская статистика охватывает компании со среднесписочным составом от 16 человек.

Отраслевые эксперты единогласны в установлении причины такого явления: происходит активная релокация IT-специалистов из Беларуси в другие страны.

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