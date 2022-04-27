Как стало известно, в ходе своего выступления 27 апреля в лондонском Сити министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала страны, осудившие российское вторжение в Украину, удвоить свою поддержку Киева и, в том числе, поставить обещанные защитникам тяжелые вооружения, включая танки и самолеты, чтобы остановить российскую агрессию.

Трасс намерена предупредить о необходимости лишить президента Путина возможности заявить о своей победе в Украине и использовать эту войну как катализатор для установления нового мирового порядка, сообщают СМИ Великобритании, приводя основные тезисы ее выступления.

Глава внешнеполитического ведомства заявила о том, что «если Путин добьется успеха, то это обернется неимоверными страданиями для всей Европы. Всему миру будут грозить ужасные последствия. Миллионы людей перестанут чувствовать себя в безопасности”.

По мнению Трасс, ситуация в Украине балансирует и в любой момент может измениться, повернуться в любую сторону. Запад ни в коем случае не должен предаваться малейшей успокоенности по поводу исхода войны:

– Мы более не будем чувствовать себя в безопасности, поэтому мы должны быть готовы к затяжной войне и удвоить нашу поддержку Украины, – обращалась Трасс к своим союзникам.

Она также отметила, что Украина нуждается в существенной помощи, поэтому «тяжелое вооружение, танки, самолеты.. Нам нужно глубоко копнуть наши запасы, нарастить производство. Нам необходимо сделать все это». В ходе своего выступления Лиз Трасс несколько раз повторила свой призыв к увеличению расходов Великобритании на оборону.

Глава Форин-офиса планирует сформулировать новый подход, в рамках которого Западу понадобится тратить больше средств на собственную оборону. НАТО, по ее мнению, должно стать по-настоящему сильной глобальной организацией. Экономическую зависимость от стран, склонных к агрессии, необходимо свести к нулю.

«На протяжении жизни целого поколения Запад недостаточно инвестировал в оборону, и российское вторжение показало, что архитектура безопасности, которая была в свое время разработана, чтобы гарантировать мир и процветание в Европе, потерпела неудачу в Украине» -, заявила Лиз Трасс.

«Скажем честно: структура, предназначенная для обеспечения мира и благоденствия, подвела Украину. Именно поэтому сегодня нам нужен новый подход, который совмещал бы физическую и экономическую безопасность. Помогал бы формировать более надежные глобальные альянсы, в которых свободные страны могли бы чувствовать себя более уверенно», – сказала глава МИДа.

Помимо необходимости увеличить расходы на оборону внутри страны, Лиз Трасс считает, что объявленная цель: повысить расходы на НАТО в размере 2% ВВП стран-членов альянса, которой Великобритания достигла в прошлом году, должна стать «минимумом, а не потолком».

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