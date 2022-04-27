Европейский союз продолжает избавляться от энергозависимости от России и принимает очередные санкции.

Однако полная независимость ЕС от поставок российских газа и нефти может занять годы, пишет издание “Белорусы и рынок”.

Санкционные ограничения

Пятый пакет санкций ЕС в отношении России предусматривает запрет на импорт российского угля. В 2021 году ЕС закупил у России угля на 5,16 миллиардов евро, в то время как нефтепродукты стоили 71 миллиард, а газ — 16,3 миллиардов евро.

Евросоюз также откажется от российского сырья, в частности древесины, а также семян, морепродуктов и алкоголя примерно на 5,5 миллиардов евро.

Российским грузовикам запрещается въезд в страны ЕС, а транспортным компаниям из РФ и Беларуси запретят работать в ЕС (за исключением перевозки грузов с энергоносителями, продуктами питания и лекарствами).

Кроме того, Евросоюз запретит экспорт в РФ полупроводников, суперкомпьютеров, технологий для СПГ и другого электрического и транспортного оборудования.

Нефти и газа в списке эмбарго на энергоносители не было, и это не случайно. Зависимость отдельных стран Евросоюза от российских поставок слишком велика. В определенной мере влияет на ситуацию и победа на очередных парламентских выборах в Венгрии Виктора Орбана, который неоднократно был замечен в пропутинских высказываниях и открыто выступает против эмбарго.

Альтернатива

Тем временем свои планы по переходу на альтернативные российским поставки нефти и газа объявляют все новые страны — члены ЕС.

Италия собирается снизить зависимость от российского газа за счет увеличения поставок из Алжира. В 2021 году Италия импортировала 29 млрд куб. м газа из России, 22,5 млрд кубометров — ­из Алжира. В 2023 и 2024 годах Алжир собирается поставить в Италию по 31,5 млрд куб. м газа. Соглашение об этом было подписано 9 апреля. Это не предел: Транс-Средиземноморский газопровод рассчитан на ежедневную мощность более 110 млн куб. м, но транспортирует всего 60 млн куб. м. Правительство страны обратилось за помощью также к Конго, Азербайджану, Анголе и Катару.

Греция, где доля российского газа в импорте, как и у Италии, составляет 40 %, собирается в течение двух лет увеличить добычу угля. По словам премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса, речь идет о 50-процентном увеличении объемов добычи для «краткосрочного снижения зависимости от газа». На случай, если Россия прекратит поставки, власти также планируют закупить танкер для своего СПГ-терминала в Афинах.

На поставки сжиженного природного газа в долгосрочной перспективе рассчитывает и Германия. Уже достигнута договоренность о поставках газа из Катара. Однако пока ФРГ отказывается вводить полное эмбарго на закупку энергоносителей из Российской Федерации, так как новые поставки не смогут мгновенно заменить российский газ. У Германии нет своих СПГ-терминалов. Одобрено строительство двух: в Брунсбюттеле (совместно с Нидерландами) и Вильгельмсхавене, но их запуск планируется на 2025 год. К этому времени Катар обещает в два раза увеличить свои объемы производства СПГ. В 2020 году Германия импортировала из России 56 млрд куб. м природного газа, что составляет около трети от всего российского импорта газа в ЕС. Немецкий Институт экономических исследований предлагает Германии не только надеяться на новые источники энергии, но и значительно повысить энергоэффективность домохозяйств. Снижение температуры отопления и потребляемой горячей воды, а также использование предприятиями угля и биомассы может снизить потребность в российском газе на 18–26 %.

«Отказники»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 30 марта заявил, что к концу текущего года его страна полностью откажется от российских энергоносителей. Уже осенью должен быть запущен газопровод Baltic Pipe, позволяющий доставлять норвежский газ в Данию и Польшу. В полную силу газопровод заработает в 2023 году.

В 2021 году Польша закупила у РФ 9,92 млрд куб. м газа, половину потребления в стране. Для альтернативного приема нефти подготовлен Naftoport в Гданьске, но конкретных поставщиков Польша пока не называет. Договор с «Роснефтью» действует до декабря 2022 года, с «Тат­нефтью» — до декабря 2024-го.

О полном прекращении поставок газа из России заявила Литва.

«С нынешнего дня Литва не будет получать ни кубического сантиметра токсичного российского газа», — написала в Твиттере премьер-министр страны Ингрида Шимоните. Еще в 2015 году страна почти полностью зависела от поставок из России, но запуск СПГ-терминала «Независимость» в Клайпеде полностью изменил картину. Всего в Европе сейчас действуют 34 СПГ-терминала.

Еще одним источником альтернативного газа для Европы станут США. В конце марта администрация Джо Байдена договорилась с Еврокомиссией об увеличении поставок СПГ на 15 млрд куб. м в 2022 году. Стратегическое партнерство позволит США до 2030 года поставить в ЕС как минимум 50 млрд куб. м газа, на треть сократив зависимость Евросоюза от газа из России.

В то же время Венгрия в сентябре 2021 года подписала пятнадцатилетний контракт на поставки газа из России, который де-факто запрещает стране покупку газа из других источников. Пересмотреть контракт можно будет лишь в 2031 году. Венгерские власти в течение последних восьми лет последовательно увеличивали зависимость своей страны от российских энергоносителей. Премьер-министр Виктор Орбан уже заявил, что будет оплачивать поставки энергии из России в рублях: деньги будут поступать в евро на счет Сбербанка и затем обмениваться на рубли.

Эксперты отмечают, что полного отключения Россией газа в случае несоблюдения каких-либо ее требований Европой опасаться не стоит. Хотя новое соглашение с Китаем увеличит поставки газа в эту страну, для его реализации понадобится два-три года: на строительство нового трубопровода. За это время Евросоюз, если решимость его членов не поколеблется, сможет почти полностью отказаться от газа из России.

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