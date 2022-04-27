Британские ученые из Университета Лестера и лестерской больницы общего профиля проанализировали влияние ходьбы на старение человека и пришли к выводу, что она снижает биологический возраст в среднем на 16 лет. Результаты исследования опубликованы 27 апреля 2022 года в британском издании Science Daily.

В эксперименте приняли участие более 400 тысяч мужчин и женщин среднего возраста.

В ходе наблюдения выяснилось, что непосредственное влияние на темп ходьбы оказывают кончики хромосом клетки — теломеры, которые несут ответственность за биологическое старение. Чем быстрее идет человек, тем сильнее увеличивается длина теломер. С каждым делением клетки теломеры укорачиваются. В связи с этим их длина считается одним из важных биомаркеров биологического возраста независимо от его хронологического течения. В результате было установлено, что быстрая ходьба снижает старение в среднем на 16 лет.

По мнению ученых, если человек ходит медленно, то это может быть индикатором увеличенного риска хронических болезней, в связи с чем специалисты посоветовали ходя бы в течение нескольких минут в день ходить в более быстром темпе.

Исследование финансировалось Советом по медицинским исследованиям Великобритании, Исследовательским советом по биотехнологии и биологическим наукам, Британским кардиологическим фондом.

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