Массовая эмиграция стала ключевым фактором того, что в прошлом году белорусы превратились в одних из главных действующих лиц на польском рынке недвижимости. За счет в полтора раза возросшей активности физических лиц в покупке квартир и домов в Варшаве, Вроцлаве и других «миястах» Беларусь опередила Нидерланды и Великобританию и заняла четвертое место в рейтинге иностранных покупателей польской недвижимости.

По отчету министра внутренних дел и администрации Польши, представленному недавно в сейме республики, общая площадь приобретенной в 2021 году белорусскими гражданами и компаниями недвижимости в этой стране составила свыше 42 тысячи кв. м. Это новый рекорд с того момента, как Беларусь и Польша начали строить взаимоотношения как независимые государства. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2019 году, когда физические и юридические лица из Беларуси стали хозяевами около 31 тысячи кв. м жилья и коммерческих площадей в Польше. В 2020-м, для сравнения, им были выданы разрешения на покупку примерно 27 тысяч кв. м жилой и нежилой недвижимости, сообщает Office Life.

Два года назад белорусские граждане и компании смогли опередить по приобретенным площадям резидентов Франции и Кипра, а по итогам 2021-го они обошли и нидерландцев с британцами. Белорусы впервые в истории поднялись на четвертое место как самые активные покупатели польской недвижимости, пропустив вперед украинцев, немцев, а также юридических и физических лиц из Люксембурга. У представителей всех этих трех стран также вырос интерес к инвестициям в квартиры и нежилые помещения в Польше. У украинцев — в 1,6 раза (или почти на 100 тысяч), у немцев — на 30 тысяч, у граждан Люксембурга — на 10 тысяч кв. м. Всего иностранцы приобрели в этой стране в прошлом году почти 885 тысяч кв. м. Это больше, чем в 2020-м (около 715 тысяч кв. м), но меньше, чем было в 2019-м (свыше 960 тысяч. кв. м).

Если присутствие в топ-10 покупателей польской недвижимости Люксембурга, Кипра и в большей мере Нидерландов и Испании обеспечили инвестирующие в этот сегмент компании, то основные площади в счет показателя Беларуси и остальных стран из десятки внесли физические лица.

В итоге по масштабам сделок с квартирами белорусы стали в прошлом году третьими — после все тех же украинцев и немцев.

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