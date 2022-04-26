Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию технологий и товаров, которые “могут использоваться против Украины”, говорится в заявлении департамента по международной торговле, сообщает РИА Новости.
В сообщении подчеркивается, что Великобритания объявила запрет на экспорт товаров и технологий, которые Россия может использовать для притеснения героического народа Украины. Среди этих товаров может быть оборудование для перехвата и мониторинга. говорится в заявлении. О каком конкретном оборудовании и технологиях идет речь, не уточняется.
Отмечается, что эта мера поможет закрыть все существующие лазейки для покупки этих товаров и технологий у Великобритании.
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