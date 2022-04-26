Недавно министр экономики Александр Червяков окрестил западные санкции против Беларуси экономическим геноцидом. Белорусские власти, конечно, склонны к широким трактовкам слова «геноцид», но в этот раз министр не слишком погрешил против истины.

Санкции достигли такого уровня, когда под вопросом оказалось выживание целых отраслей белорусской экономики с соответствующим масштабом социальных последствий, пишет издание “Белорусы и рынок”.

Торговали — веселились

В начале апреля на заседании Совета безопасности, на котором обсуждались последствия санкций, премьер-министр Роман Головченко скупыми мазками нарисовал не очень радостную картину происходящего в экономике. По его данным, суточный объем переработки на двух белорусских НПЗ снизился до 25 тысяч тонн. Учитывая, что сейчас идет подготовка к посевной, это означает, что белорусская нефтепереработка работает исключительно на внутренний рынок.

На обеспечение внутреннего рынка, по словам премьера, переключился и «Гродно Азот». Глава правительства ничего не сказал о калийных удобрениях, но вряд ли дела с ними обстоят лучше. Можно организовать рекламную поставку ограниченных партий калия в Китай по железной дороге, но переориентация на новые маршруты всех объемов потребует времени, затрат и столкнется с множеством логических трудностей.

Нужно отметить, что упомянутое заседание Совбеза проходило до решения ЕС закрыть границы для белорусских автоперевозчиков. А это потеря еще 1,5 миллиардов долларов экспорта от логистических услуг и, видимо, конец отрасли белорусских международных автоперевозок. Некоторая часть перевозчиков может, конечно, попробовать пересесть на фуры, идущие под литовским или казахстанским флагом, но там, надо думать, хватит желающих подхватить упавшее знамя. Если белорусские власти решат ввести реальные симметричные санкции против транспортных компаний ЕС, то это будет уже прямой “выстрел в голову”, отрезающий Беларусь от значительной части европейского импорта.

В целом объемы импорта из официально недружественных стран и Украины составляли 30 миллиардов долларов. Порядка 70 % этого импорта уже затронуто санкциями, и большая часть его – не пармезан с хамоном, а то, без чего трудно обойтись белорусскому производству. То есть через месяц — три, когда на складах закончатся запасы оборудования, комплектующих и расходных материалов, белорусские производители столкнутся с такими проблемами, масштаб и разнообразие которых сейчас даже трудно предсказать.

Спасение утопающих

Угроза, нависшая над целыми отраслями экономики, обещает серьезные социальные последствия. Нужно сказать, что белорусские власти уже анонсировали некоторые меры по поддержке экономики. Среди них – увеличение экспортных кредитов, импортозамещение, отсрочки по долгам и государственные субсидии.

В отсутствие конкретики судить об эффективности этих мер трудно. Но вот меры поддержки населения анализировать как раз легко, потому что в отличие от промышленных гигантов населению в общем-то не на что рассчитывать. Даже за газ люди будут платить столько же, хотя предприятиям, после перехода на его оплату в российских руб­лях, уже пообещали скидку.

Пока единственная мера по смягчению социальных последствий — обещание индексации зарплат и пенсий на уровень инфляции. Но в условиях высоких темпов роста цен это не очень эффективно, так как цены все равно будут расти быстрее зарплат. За март они в годовом выражении уже выросли на 15,9 %.

Эффективнее любых пособий и дотаций могли бы стать меры, позволяющие раскрепостить деловую инициативу, начиная с самых низовых уровней. Это могло бы снизить давление на рынок труда и помочь найти новые источники дохода тем, кто из-за кризиса и санкций теряет работу.

К сожалению, хватка государственного регулирования слишком сильна, чтобы ее можно было так просто разжать. Премьер Роман Головченко на одном из околокризисных совещаний сказал, что экстраординарные времена требуют экстраординарных решений, и пообещал… уменьшить количество проверок частного бизнеса. Хотя тот факт, что уменьшение количества проверок белорусские власти считают неординарной мерой для экстраординарных обстоятельств, много говорит о нашем бизнес-климате. Лучше, конечно, поздно, чем никогда, но есть ощущение, что сейчас уже действительно поздновато. Чтобы вернуть веру в возможности экономической системы, оживить бизнес и привлечь в него новых людей, нужно больше, чем сокращение количества проверок. Да и слухи о регулярных арестах банкиров сильно заглушают обещания очередной либерализации.

Так что из всех мер по раскрепощению личной инициативы некоторый эффект может иметь только снятие запрета на выезд за границу. Во-первых, это такой своеоб­разный способ импортозамещения и поддержки экспорта. По образцу 90-х, когда белорусские туристы меняли в Польше бензин и сигареты на фирменные джинсы. Правда, Польша уже давно не та, чтобы радоваться белорусским челнокам.

А во-вторых, открытие границ может в некоторой степени смягчить давление на внутренний рынок труда, открыв возможность выезжать на заработки в ту же Литву или Польшу. В Кыргызстане, Молдове или Армении перечисления гастарбайтеров из-за границы составляли заметную долю валютных поступлений в страну. Да и у белорусских граждан есть опыт. В доковидные времена, по разным оценкам, от нескольких сотен тысяч до миллиона белорусов работали и зарабатывали за пределами страны.

Однако времена изменились. На рынках труда в ЕС мигрантам из Беларуси придется конкурировать с беженцами из Украины. И, учитывая политические обстоятельства, эта конкуренция будет не в пользу белорусов. Конечно, никаких проблем с трудоустройством не будет у IT-специалистов и просто специалистов с высоким уровнем квалификации, но таких профессионалов лучше было бы удержать у себя. И даже на тех, кто уедет зарабатывать, правительство хочет заработать лишнюю копейку, установив для них «тунеядские» тарифы на оплату ЖКХ.

В общем, пока власти предпочитают следовать знаменитому принципу о спасении утопающих. Правительство делает ставку на поддержку производства и проектов государственного масштаба, даже если поддерживать их придется за счет населения. Но когда условия экономической деятельности быстро и непредсказуемо меняются, такая стратегия хороша только для освоения бюджетных денег.

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