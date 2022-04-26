Международная группа ученых составила новое сообщение, которое следует отправить в самые дальние уголки нашей галактики – Млечный Путь, надеясь, что оно может быть перехвачено потенциально разумными инопланетными цивилизациями, пишет издание «Новый день».

Для любознательных инопланетян ученые хотят предложить закодированную запись, которая должна включать в себя основные принципы математики и физики, информацию о человечестве и Земле на случай, если адресаты захотят ответить на сообщение.

Межзвездное письмо, известное как «Маяк в Галактике», составлено группой экспертов во главе с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Из телескопов в Калифорнии и Китае

Руководитель группы Джонатан Цзян из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) в Пасадене, Калифорния, говорит, что бинарное сообщение будет передано в ядро ​​Млечного Пути с телескопа Аллена в Калифорнии (так называемый радиотелескоп, состоящий из нескольких радиотелескопов) и китайский FAST (500-метровый сферический телескоп), имеющий антенну диаметром 500 метров, – самый большой радиотелескоп на нашей планете.

В первоначальном исследовании специалисты рекомендуют отправить сообщение к плотному звездному кольцу недалеко от центра Галактики, где, по их словам, высока вероятность жизни.

При этом, вероятность того, что инопланетяне могут не понять код, велика. Фрэнк Дрейк, составивший посланную из обсерватории Аресибо телеграмму, отправил ее своим коллегам-ученым, в том числе лауреатам Нобелевской премии, в рамках проверки. Никто из них послание не понял.

Надо отметить, что это сообщение – если оно когда-нибудь действительно покинет Землю – не будет первым. Проект «Маяк в Галактике» является свободным продолжением сообщения, отправленного в космос обсерваторией Аресибо в Пуэрто-Рико в 1974 году. Этот второй по величине аппарат в мире (антенна диаметром более 300 м) закончил свое существование в декабре прошлого года. Обсерватория в Пуэрто-Рико вышла из строя после 57 лет работы.

В любом случае попытки межзвездной связи имеют неясные результаты. Шансы разумной цивилизации перехватить сообщение крайне малы, и даже если контакт удастся, создать функционирующий канал связи может быть очень сложно, так как ответ будет возвращаться в течение десятков тысяч лет.

Но есть и другие опасения. Более 10 лет назад известный британский физик Стивен Хокинг предупредил, что человечество должно прекратить попытки отправить его в космос, чтобы не привлекать нежелательного внимания.

«Если инопланетяне посетят нас, результат может быть таким же, как когда Колумб приплыл в Америку – это закончилось не очень хорошо для коренных американцев», – уверен он.

Но, по словам доктора Цзяна и его коллег, вполне вероятно, что, если цивилизация способна общаться на таких расстояниях, она, вероятно, осознает ценность мира и сотрудничества. «Мы считаем, что научный прогресс, которого мы достигли бы, если бы могли общаться, намного перевешивал бы потенциальные проблемы», – пишет исследовательская группа Цзяна.

«Я считаю, что общий риск или потенциальная выгода, которые могут исходить от такого сообщения, очень малы в обоих случаях. Для нас лучше и безопаснее отправиться в космос и, может быть, однажды найти соседей, если немного повезет», – сказал Андерс Сандберг, работающий в Институте будущего человечества Оксфордского университета.

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