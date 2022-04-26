Предпринимателя из Волковыска Николая Автуховича начнут судить 16 мая в Гродненском областном суде. Об этом сообщил правозащитник Сергей Сыс, хотя в расписании работы суда заседание пока не появилось.

По сведениям Сыса, Николая Автуховича будут судить по 12 статьям Уголовного кодекса:

создание преступной организации и участие в ней по ч.ч.1−3 ст. 285 УК,

покушение на захват государственной власти неконституционным путем по ч.1 ст. 14 и ч.2 ст. 357 УК,

измена государству по ч.1 ст. 356 УК (инкриминировано только Автуховичу),

разжигание иной социальной вражды или розни по ч.3 ст. 130 УК,

призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, по ч.3 ст. 361 УК,

покушение на вовлечение в террористическую деятельность по ч.1 ст. 14 и ч.1 ст.290−2 УК,

акт терроризма и приготовление к нему по ч.3 ст. 289, а также ч.1 ст. 13 и ч.3 ст. 289 УК,

незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе приготовление к таким действиям по ч.3 и ч.4 ст. 295, а также ч.1 ст. 13 и ч.4 ст. 295 УК,

незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС и Государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия, комплекта боеприпасов к нему, взрывчатых веществ, взрывных устройств по ч.3 ст.333−1 УК,

незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, по ч.1 ст.295−3 УК;

организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, по ч.1 ст. 342 УК,

укрывательство тяжкого преступления по ч.1 ст. 405 УК.

Вместе с Николаем задержали еще несколько человек. Среди них православный священник Сергей Резанович, его жена Любовь и сын. Также по делу проходит 59-летняя Галина Дербыш из Обухово. По ранее публиковавшимся данным — всего 11 человек.

Николай Автухович — ветеран афганской кампании, предприниматель и демократический активист из Волковыска. 7 июля 2006 года был осужден на 3 года и 6 месяцев с конфискацией имущества. Суд признал его виновным в уклонении от уплаты налогов с нанесением ущерба бюджету в особо крупном размере, а также в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации и получения лицензии.

Автухович был одним из шести политзаключенных, которых освободили в результате жестких санкций США и ЕС. Но 8 февраля 2009 года его снова задержали и в 2010 г. осудили якобы за хранение оружия. Николая освободили 8 апреля 2014 год. По нынешнему обвинению Автуховичу грозит вплоть до смертной казни.

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