Александр Лукашенко потребовал к июню внести предложения по правовым вопросам работы банковской системы. Их должен предоставить Комитет госконтроля. Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем КГК Василием Герасимовым, первым вице-премьером Николаем Снопковым и бывшим главой «Банка БелВЭБ» Василием Матюшевским.

По словам Лукашенко, КГК недавно провел проверку частных и государственных банков. Были выявлены недостатки. Претензии есть и к Василию Матюшевскому, и к председателю правления Нацбанка Павлу Каллауру.

«Оказалось, что недостатки свойственны всем нашим банкам. И мы делаем однозначный вывод, что плохо работаем с банковской системой. Мы не создали для них некую правовую колею, в которой они должны четко развиваться, следовать определенным нормам, правилам и законам, не выходя за эту колею. Тогда у нас и получается: то Матюшевский неправильно поступил, то Каллаур не туда залез и так далее», — охарактеризовал ситуацию Лукашенко, передает его пресс-служба.

Он добавил, что поручает КГК разобраться в правовых вопросах и четко определить, что можно делать банкам, а что нельзя.

«Я сегодня принял это решение, и Комитет госконтроля в ближайшее время проанализирует обстановку в банках и однозначно пропишет, что можно, а что нельзя. И банковское сообщество, специалисты, которых вы подключите к выработке этих решений, чтобы были внесены конкретные предложения для принятия решений. К июню на столе у меня должны лежать эти предложения. Это надо все делать», — сказал он.

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