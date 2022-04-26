Придя более 20 лет назад к власти, поколение кремлевских политиков, и поныне стоящих у руля России, ни на мгновение не отказывалось от своих амбиций, связанных с господством на территории бывшего Советского Союза. И первые шаги в этом направлении ими уже сделаны давным-давно: используя различные рычаги, Кремль фактически полностью подчинил своей воле белорусские власти. Настала очередь то же самое сделать в Украине. Почему именно в Украине? Потому что эта бывшая советская республика имеет геостратегически первостепенное положение в СНГ. Без ее интегрирования в сферу влияния России гегемония на постсоветском пространстве, то есть в зоне геополитических интересов Москвы, не является полной.

Но в Киеве быстро поняли, что в слове «интеграция» закодировано возрождаемое подчинение, и заняли позицию категорического непринятия интеграционных инициатив, исходящих от России. Украинская политика Москвы, похоже, провалилась. Примириться со своим поражением российские правящие круги не могут, поскольку это нанесет удар по их гегемонистским амбициям. И прибегли к военной силе в отношении нашей южной соседки.

Но любая война всегда влечет за собой последствия для ее инициатора. Россия также рано или поздно столкнется с ними. И в первую очередь с проявлением са́мой неистовой ненависти со стороны украинцев, которые в прошлом никогда не относились к России враждебно. Такое враждебное отношение к ней – явление новое, возникшее на почве пробудившегося украинского национализма антироссийской направленности. И это еще очень долго будет разжигать антироссийскую ксенофобию, которая, скорее всего, составит основной источник не только его существования, но и его политической жизнеспособности. А это в свою очередь приведет если не к обострению, то во всяком случае к возникающей время от времени острой напряженности в российско-украинских отношениях.

Кроме того, расправа с Украиной может вызвать мировую реакцию, ведущую к появлению нового антироссийского кредо, наиболее вероятным проявлением которого станет еще более плотная, чем сейчас, политическая изоляция, вызванная повсеместным распространением вируса русофобии. В этом случае России грозит превращение в государство-гарнизон, окруженное враждебным миром.

И последнее. Российско-украинский вооруженный конфликт показал, что Москва облачилась в боевые доспехи и намерена при необходимости железной десницей преследовать свои геополитические интересы. Это выдвигает на первый план «российскую проблему» в западной повестке дня. И тут возникает вопрос: каким образом ее решать? А решать ее надо, потому что Россия уже рассматривается как серьезная и актуальная угроза в смысле геополитическом и потенциально в военном. Решением может стать создание между Россией и Западом «пояса безопасности» из окружающих ее восточноевропейских стран. Это вполне достижимая задача, если учесть, что Россия окружена враждебно настроенными к ней государствами Восточной Европы, власти которых, по сути, дрейфуют в русле Запада.

Рассмотрев возможные последствия российско-украинского конфликта, можно сделать следующий вывод: Москве дорого обойдется война с Украиной. Впрочем, не исключено, что по завершении «операции» Россия провозгласит свою победу над «неонацистами», хотя с учетом вышесказанного для российского «триумфа» следует придумать какое-то иное определение. Но если всё-таки речь зайдет о «победе», то это будет, вне всякого сомнения, пиррова победа России.

Публикация из № 33 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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