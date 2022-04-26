Старший тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике Олег Лобан поделился мнением об отстранении белорусской сборной от участия в международных соревнованиях.

Напомним: санкции были введены Международной федерацией тяжелой атлетики.

«Нынче, когда есть договоренности о взаимодействии с россиянами, мы определились, что делать дальше, – рассказал старший тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике Олег Лобан. – Так что наш коллектив в боевом состоянии. Будем продолжать готовиться к стартам и показывать, на что способны. Мы заложники ситуации, и от нас мало что зависит. Дело спортсменов – тренироваться и показывать результаты».

На Олимпиаде в Токио от Беларуси выступали всего два тяжелоатлета.

«Если отстранение от международных соревнований не продлится до отбора на Олимпийские игры, то в столице Франции сможем рассчитывать на три пропуска для женщин и три для мужчин, – добавил Олег Лобан. – Квалификация на Игры начинается с чемпионата мира, который пройдет в конце 2022 года».

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»