Белорусов в мае ждут длинные выходные. Это связано с майскими праздниками и переносом рабочего дня со 2 мая на 14 мая.
В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси напомнили, что
рабочий день со 2 мая (понедельник) переносится на 14 мая (суббота), согласно
постановлению Совета министров от 11 октября 2021 года №572.
В итоге днями отдыха будут: 30 апреля (суббота), 1 мая (воскресенье), 2 мая
(понедельник) и 3 мая (вторник) – всего 4 дня.
Также белорусы будут отдыхать с 7 мая (суббота) по 9 мая (понедельник)
– 3 дня подряд. Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с
законодательством.
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