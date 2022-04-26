Белорусов в мае ждут длинные выходные. Это связано с майскими праздниками и переносом рабочего дня со 2 мая на 14 мая.

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси напомнили, что

рабочий день со 2 мая (понедельник) переносится на 14 мая (суббота), согласно

постановлению Совета министров от 11 октября 2021 года №572.

В итоге днями отдыха будут: 30 апреля (суббота), 1 мая (воскресенье), 2 мая

(понедельник) и 3 мая (вторник) – всего 4 дня.

Также белорусы будут отдыхать с 7 мая (суббота) по 9 мая (понедельник)

– 3 дня подряд. Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с

законодательством.

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