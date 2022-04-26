Электронный пластырь ePatch ускорит заживление ран

Исследователи из Института Терасаки в Лос-Анджелесе разработали и успешно протестировали пластырь, который ускоряет заживление открытых ран при помощи воздействия на них электричества. Разработка получила название «ePatch», она отличается почти идеальной совместимостью с живыми тканям и универсальностью. Кроме того, пластырь получился многоразовым и легко модифицируемым, пишет Техкульт.

Главное достоинство ePatch все же не в использовании электричества, а в конструкции основы, которая изготовлена из альгината. Это гидрогель, полученный из водорослей, с добавками кальция и других элементов, точный состав пока держится в секрете. Данное вещество поддерживает оптимальный уровень влажности, но при этом не прилипает к ране, постоянно стерильно и является диэлектриком, поэтому в нем удобно размещать электроды из нанопроволок серебра.

Еще одно преимущество данного гидрогеля в том, что он пригоден для 3D-печати – именно так и были сделаны разные вариации пластыря ePatch для экспериментов над грызунами. В ходе опытов ученые убедились, что стимуляция электричеством ускоряет заживление ран втрое – до 7 дней вместо 20. Зажившая кожа имела меньше рубцов, и подопытные животные не выказывали раздражения в ходе лечения. А обеззараживание электричеством помогло избежать нагноения ран.

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