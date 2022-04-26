По словам эксперта в области мировых продовольственных проблем Свена Реута, без поставок энергоресурсов из России немецкая промышленность может рухнуть через несколько месяцев. При этом не стоит забывать о еще одной проблеме – нехватке удобрений. Его точку зрения опубликовало издание Compact-online.

Свен Реут сообщил, что для всего мира важнее отсутствия российской нефти и газа может стать отсутствие российских и белорусских удобрений.

По его словам, без поставок энергоресурсов из России немецкая промышленность может рухнуть через несколько месяцев. При этом не стоит забывать о важной проблеме – нехватке удобрений. Именно из-за этого фермеры по всему миру не смогут выращивать семена. Проблемы могут возникнуть уже в ближайшие месяцы.

– Если произойдет сбой с поставками удобрений из России и Беларуси, то в следующем году мы получим более низкий урожай, – отметил президент Немецкой ассоциации фермеров Йоахим Руквид.

По словам еще одного представителя фермерского хозяйства ФРГ Маттиаса Бернингера, в 2023 году «мир может настичь величайший голод в истории».

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