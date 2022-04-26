Не так давно белорусский футболист Илья Шкурин, который выступает за польский клуб «Ракув», заявил, что он поддерживает инициативу о проведении шахматного турнира для помощи украинским детям.

«До начала войны я играл за киевское «Динамо», – рассказал Илья. – Я видел единство украинского народа, силу их духа и патриотизм.

Сейчас мы должны объединиться и направить наши усилия на помощь Украине. Эта поддержка особенно важна украинским детям, которые страдают от ужасов войны. Помогать маленьким детям – это наш долг как сознательных людей».

Надо отметить, что Илья Шкурин – один из тех немногочисленных спортсменов, кто никогда не занимал страусиную позицию.

В 2020 году после известных событий в Беларуси футболист отказался выступать за национальную сборную, после чего был исключен из списка кандидатов в молодежную и национальную сборные, а также был лишен льготы, которая давала право на отсрочку от воинской службы. Не молчит Илья и сейчас.

«Как можно вести военные действия и говорить о внешнем враге в виде Украины, которая просто пытается жить своей жизнью? – высказался Илья Шкурин. – И это, безусловно, расходится с планами «русского мира», когда ваша страна не отошла до сих пор от войны, которая закончилась почти восемьдесят лет назад.

…Это точно не та ситуация, где можно промолчать, это самая настоящая война, которую Европа не видела с прошлого века и которую творят, не спросив вашего мнения.

Хотелось бы спросить у тех белорусов, которые говорили про «мирное небо над головой»: теперь расклады слегка поменялись, не так ли?»

Увы, но достучаться до своих коллег по футбольному цеху Илье Шкурину, похоже, не удалось.

Многие спортсмены – кумиры для своих болельщиков, и к их мнению нередко прислушиваются. Сегодня только в России играет в разных дивизионах более двадцати белорусских футболистов, но не слышно было, чтобы кто-то из них сказал хотя бы простую истину: «Я – против войны, потому что война – это всегда человеческие трагедии, боль и слезы».

Нет, молчат наши футболисты, как рыбы, отрабатывая свой контрактный хлеб. Ехали ведь они в Россию не за идею играть, так что сейчас для них молчание действительно золото, конвертированное в валюту. Скажешь то, что думаешь, – могут и обратно в белорусские малобюджетные клубы погнать.

Вот и молчат сегодня Кирилл Зинович из московского «Локомотива», Александр Селява из «Ростова», Захар Волков из «Химок», Михаил Сиваков из Оренбурга и другие. Как некоторые любят говорить: спорт – вне политики. А деньги – они ведь не пахнут.

Публикация из № 33 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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