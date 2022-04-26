Чемпионат мира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря, стартует играми группы A и B.
Вот кто сыграет в 1-м туре:
21 ноября
Группа A
13.00 Сенегал – Нидерланды
19.00 Катар – Эквадор
Группа B
16.00 Англия – Иран
22.00 США – победитель плей-офф Европы
22 ноября
Группа C
13.00 Аргентина – Саудовская Аравия
19.00 Мексика – Польша
Группа D
16.00 Дания – Тунис
22.00 Франция – победитель стыкового матча
23 ноября
Группа E
16.00 Германия – Япония
19.00 Испания – победитель стыкового матча
Группа F
13.00 Марокко – Хорватия
22.00 Бельгия – Канада
24 ноября
Группа G
13.00 Швейцария – Камерун
22.00 Бразилия – Сербия
Группа H
16.00 Уругвай – Южная Корея
19.00. Португалия – Гана
Примечание: время начала матчей – белорусское.
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