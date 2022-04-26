Чемпионат мира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря, стартует играми группы A и B.

Вот кто сыграет в 1-м туре:

21 ноября

Группа A

13.00 Сенегал – Нидерланды

19.00 Катар – Эквадор

Группа B

16.00 Англия – Иран

22.00 США – победитель плей-офф Европы

22 ноября

Группа C

13.00 Аргентина – Саудовская Аравия

19.00 Мексика – Польша

Группа D

16.00 Дания – Тунис

22.00 Франция – победитель стыкового матча

23 ноября

Группа E

16.00 Германия – Япония

19.00 Испания – победитель стыкового матча

Группа F

13.00 Марокко – Хорватия

22.00 Бельгия – Канада

24 ноября

Группа G

13.00 Швейцария – Камерун

22.00 Бразилия – Сербия

Группа H

16.00 Уругвай – Южная Корея

19.00. Португалия – Гана

Примечание: время начала матчей – белорусское.

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