Министерство антимонопольного регулирования и торговли отменило собственное мартовское постановление «О регулировании цен на социально значимые товары», которое продлевало регулирование по старой схеме до 29 июня, сообщается на сайте ведомства.

Это означает, что в Беларуси окончательно переходят к новым принципам регулирования цен.

Как и предполагалось, цены теперь решено регулировать по одному документу. Глава МАРТ Алексей Богданов не так давно объяснял, что ежемесячный шаг повышения цен на ряд товаров сделали именно 1,2%, поскольку это соотносится с высоким уровнем инфляции, в том числе на соседних рынках.

Надо отметить, что годовая инфляция в стране уже составляет около 16%. На продовольственные товары она оказалась на уровне 15,6%, а на непродовольственные — 18,7%. Годовая инфляция на услуги достигла 12,7%.

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