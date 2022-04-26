Правительство Беларуси значительно ослабило введенное в начале года продовольственное эмбарго на ввоз товаров из недружественных стран.

Соответствующее постановление размещено на национальном правовом интернет-портале. Исходя из решения, с 27 апреля импортеры могут ввозить из недружественных стран яблоки, груши, кабачки, баклажаны, свежий болгарский перец, салат-латук, рукколу, мангольд, шпинат.

Как известно, в ответ на усиление западных санкций белорусское правительство с 1 января 2022 года ввело продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров.

В специальном перечне к постановлению отмечены 18 позиций, в их числе – мясо крупного рогатого скота, мясо птицы, свинина, молоко и молочная продукция, фрукты и орехи, колбасы, кондитерские изделия, соль, овощи. Под запретом оказалась продукция из стран ЕС, США, Канады, Норвегии, Великобритании.

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