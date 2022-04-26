Программа «Белорусское образование на пути изменений» и платформа «Банк идей» провели экспертную дискуссию «Беларусь в контексте международных и внутренних переговоров».

В частности, в ходе дискуссии, своим мнением по поводу возможного международного переговорного процесса поделилась Роза Турарбекова – кандидат исторических наук, представляющая Центр евразийских и европейских исследований. Портал Thinktanks.by приводит выдержки из ее выступления.

– У нас как всегда крайний недостаток информации вокруг всего, что касается взаимоотношений между Беларусью и Россией. Многие вещи приходится домысливать и выстраивать какие-то гипотезы. И что касается роли Беларуси в войне между Россией и Украиной – примерно из той же сферы. Единственное, что мы можем видеть – какую роль мы уже сыграли и теперь вопрос, какую дальше Беларусь будет играть роль, как государство. С политической точки зрения, если говорить о переговорах, то их основная функция – достижение согласия. С этой точки зрения международных переговоров с Беларусью не ведется. Другое дело, что сейчас, видимо, по некоторой информации, ведутся некоторые консультации. Это не переговоры, потому что их целью является не достижение соглашения, а сверка и прояснение позиций. Скорее всего, такое сейчас происходит. Кто может этим заниматься? С моей точки зрения, этим может заниматься ОБСЕ, судя по некоторым моментам. Но это мое предположение.

Второй момент: какую роль здесь может играть Беларусь или пыталась играть? Мне видится, что это попытка соскочить со статуса «агрессора» на статус «переговорщика» или более нейтральной и менее негативной площадки.

Попытка сыграть какую-то роль в переговорном процессе была во время предоставления площадки на территории Беларуси. Это была, я бы сказала, игра второго плана на всякий случай. Когда была перенесена переговорная площадка из приграничной зоны с территории Беларуси на территорию Турции, тогда этот статус был перечеркнут и пока его возобновить нельзя.

Попытка со стороны российского Министерства иностранных дел предложить Беларусь в качестве страны-гаранта безопасности была, видимо, встречным предложением на инициативу Украины предложить Италию и Великобританию странами-гарантами. Это были такие примерные прикидки списка стран, которые когда-нибудь в будущем могут стать гарантами будущего соглашения.

Еще один момент, который касается переговоров. Мы должны четко уяснить, что российско-украинские переговоры являются закрытыми, но они не являются тайными.

Что касается Беларуси, то, как мне кажется, сейчас международный контекст таков и страна сейчас попала в такую сложную политическую ситуацию, что даже секретные переговоры скорее всего не ведутся.

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