Экс-кандидат в президенты – о том, почему невозможно остановить репрессивную машину и кто будет следующим

– Репрессии продолжают оставаться главным инструментом удержания власти, – констатирует Андрей Дмитриев в стриме на своем канале, напомнив про «дело ортопедов». – Если раз за разом в медицинской сфере возникают коррупционные скандалы, а некоторое время назад был точно такой же, почему мы видим, как наказывают бизнесменов и врачей, и не видим, как наказывают чиновников, создающих систему, где коррупция становится настолько возможной?

С коррупцией, конечно, борются, людей сажают, но систему, которая и стала основой, никто не убирает.

Политик считает, что в целом репрессии в современной Беларуси происходят по тем же схемам, что и в прошлом, и рекомендует сделать соответствующие выводы.

– Вся история человечества показывает, что машину репрессий очень легко запустить и невозможно остановить. Начинали с того, что репрессировали активистов, которые выходили на протесты, потом зачистили гражданское общество, потом зачистили независимые СМИ, потом зачистили профсоюзы, вот появилось дело врачей.

Я вас абсолютно уверяю: у нас впереди будут и дела чиновников, и дела силовиков – и всё это будет идти по кругу. Потому что у тебя в стране либо репрессии являются основой удержания власти и постоянного устрашения всех (не только тех, кто против власти, все должны бояться не закона, а репрессий, самого факта, что могут прийти к тебе), либо нет.

В этом смысле в остановке репрессий должны быть заинтересованы и те, кто сегодня поддерживает действующую власть, и, я думаю, те, кто осуществляет эти репрессии. Просто прочтите историю НКВД.

В какой-то момент и правда вся страна захочет жить по закону, потому что это будет единственная гарантия для обеих сторон сохраниться, просто выжить физически, – предупреждает Дмитриев.

Он также обращает внимание на то, что в принципе в обществе происходит подмена ценностей минимальными потребностями и часть людей готовы принять эти новые ценности.

– У некоторых до сих пор главным аргументом того, что жизнь удалась, является знаменитое «ну мы же не голодаем». Вообще-то, мы живем в Европе. Здесь голод после Второй мировой войны больше не является показателем достатка. Показателем достатка является, например, возможность не работать на пенсии, строить жилье, путешествовать и т.д.

Почему у некоторых людей именно еда является единственным показателем? При этом они исключают понятия человеческого достоинства, прав человека, среды, в которой живут.

Но мы же с вами не скот, когда главное – чтобы было тепло, сухо и поели! Да, это важно. Но мы люди и хотим иметь уважение, достоинство. Не голодать – это далеко не достаточно в современном мире. И чем быстрее люди это поймут, тем быстрее мы все шагнем вперед, – уверен политик.

Публикация из № 33 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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